Trofense, Torreense, Estrela Amadora e mais cinco na luta pela II Liga

Trofense, Torreense e Estrela da Amadora fecharam, este domingo, o lote de equipas que vão disputar a fase de subida à II Liga, após a 22.ª e última jornada do Campeonato de Portugal.

Os três clubes juntaram-se a Sporting de Braga B, Pevidém, Anadia, União de Leiria e Vitória de Setúbal, que já tinham anteriormente garantido um lugar na luta pela ascensão ao segundo escalão.

A fase de subida à II Liga junta os oito vencedores de cada série, que serão divididos nos grupos Norte e Sul, com o primeiro lugar de cada agrupamento a dar acesso à subida, depois de disputadas seis jornadas, a duas voltas.

Além do acesso à II Liga, os vencedores de cada grupo vão ainda disputar uma final, em campo neutro, para encontrar o campeão 2020/21 do Campeonato de Portugal.

Após a última ronda, ficaram também definidos os 32 clubes que vão lutar por um lugar na Liga 3, a nova competição da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), correspondente ao terceiro escalão, ficando situada entre a II Liga e o Campeonato de Portugal.

Na Série A, Merelinense, Montalegre, Mirandela e Maria da Fonte vão lutar pela Liga 3, enquanto Vidago, Bragança, Cerveira e Águia Vimioso seguem para as distritais.

Fafe, Vitória de Guimarães B, Felgueiras e São Martinho são os apurados na Série G, enquanto Camacha, Desportivo das Aves, Brito e Mondinense descem aos distritais, e Marítimo B, Leça, Gondomar e Amarante são os qualificados da Série C, no 'adeus' de Pedras Rubras, Coimbrões, União da Madeira e Câmara de Lobos.

Na Série D, Canelas 2010, Lusitânia Lourosa, S. João Ver e Sanjoanense vão estar a competir pela Liga 3, enquanto o histórico Beira-Mar caiu para os distritais, juntamente com Águeda, Lusitano e Vila Cortez.

Na Série E, o apuramento para a fase de acesso à Liga 3 foi alcançado por Oliveira do Hospital, Benfica Castelo Branco, Condeixa e Marinhense, cabendo a despromoção a Carapinheirense, Alcains, Mortágua e GRAP.

Alverca, União de Santárem, Caldas e Loures são os qualificados da Série F, com 1.º Dezembro, União Almeirim, Lourinhanense e Fátima a despedirem-se, enquanto na Série B, Sporting B, Oriental Dragon, Praiense e Real também sonham com a nova prova da FPF, na descida do Belenenses SAD B, Fabril, Oriental e Montijo.

O lote de 32 equipas, que vão lutar pelas 16 vagas da Liga 3, fica concluído com Amora, Olhanense, Louletano e Moncarapachense, na Série H. Lusitano Évora, Aljustrelense, Moura e Armacenenses são os despromovidos.