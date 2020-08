JN/Agências Hoje às 21:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Tsanko Arnaudov classificou-se esta quarta-feira em sexto no concurso de lançamento do peso do meeting Memorial Irena Szewinska, que se disputou em Bydgoszcz, na Polónia.

O atleta do Benfica, atual recordista nacional, teve como melhor lançamento 20,41 metros, apenas a 36 centímetros do melhor desta época (20,77).

O polaco Mikhal Haratik, campeão europeu em 2018, venceu o concurso com 21,61 metros, melhor marca pessoal de 2020, à frente do croata Filip Mihaljevic (21,35).