Tsitipas novamente no 5.º lugar e Nuno Borges sobe 10 posições

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 12:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Stefanos Tsitsipas voltou ao quinto lugar do ranking masculino com a atualização feita esta segunda-feira. Quem também beneficiou de uma excelente subida foi o português Nuno Borges, que conseguiu escalar dez lugares. João Sousa caiu uma posição.

A semana perfeita em Maiorca, Espanha, que culminou com o triunfo de Stefanos Tsitsipas, permitiu ao grego subir até ao quinto lugar na atualização feita esta segunda-feira, ultrapassando o norueguês Casper Ruud (agora 6.º) que foi finalista vencido em Roland Garros.

O topo do ranking segue ocupado pelo russo Daniil Medvedev, à frente do alemão Alexander Zverev (segundo), do sérvio Novak Djokovic (terceiro) e do espanhol Rafael Nadal (quarto).

No que toca aos tenistas portugueses, João Sousa continua com o melhor ranking, mas perdeu uma posição e desceu de 59.º para 60.º. Em sentido contrário, Nuno Borges subiu dez lugares, para 113.º do mundo e está cada vez mais perto do tão desejado top-100.

Em femininos, Ons Jabeur empurrou a estónia Anett Kontaveit para o terceiro lugar da lista, com Iga Swiatek a dominar de forma absolutamente incrível. A polaca tem mais pontos de distância para Jabeur (segunda) do que Jabeur tem para Erik Sema, que é nada mais nada menos que a 464.ª do ranking mundial feminino.

A portuguesa Francisca Jorge perdeu dez lugares e está agora na 377.ª posição, ao passo que Matilde Jorge e Inês Murta ganharam oito posições, respetivamente para 674.ª e 683ª.