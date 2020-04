Tsitsipas divulga número de telemóvel de Krygios e chamadas não param

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 15:55 Facebook

Nick Kyrgios, que celebra esta segunda-feira o 25.º aniversário, foi surpreendido por Stefanos Tsitsipas que revelou nas redes sociais o número de telefone do amigo. Desde então, e como seria de esperar, o telemóvel do australiano não tem parado de tocar.

Há presentes e presentes e o de Stefanos Tsitsipas, para o amigo Nick Krygios, tem tudo de original. No dia em que o australiano celebra o 25.º aniversário, o tenista grego decidiu fazer uma brincadeira: publicou uma imagem na rede social instagram onde revelou o número de Krygios.

Ora, desde esse momento, e como seria de esperar, o telemóvel do australiano não teve descanso. Desde mensagens, a chamadas, os fãs têm parabenizado o ídolo de todas as maneiras possíveis. Uma avalanche inesperada, que fez com que Krygios respondesse à publicação do companheiro de profissão e amigo. "És um absoluto idiota. Parem todos de ligar-me!", comentou o tenista australiano.