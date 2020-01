Tsitsipas e Zverev entram a perder na ATP Cup

Hoje às 17:22, atualizado às 19:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O grego Stefanos Tsitsipas e o alemão Alexander Zverev entraram, esta sexta-feira, a perder na ATP Cup, a nova competição de ténis mundial, que reúne na Austrália 24 seleções, divididas por seis grupos.

No grupo F, Tsitsipas, sexto da hierarquia mundial e vencedor do Masters de Londres em 2019, foi surpreendido por duas vezes no "tie-break" pelo jovem canadiano Denis Shapovalov, 15.º do ranking, perdendo por 7-6 (8-6) e 7-6 (7-4).

O alemão Alexander Zverev protagonizou um encontro muito disputado frente ao australiano Alex de Minaur, saindo derrotado pelos parciais de 6-4, 6-7 (3-7), 2-6.

A Alemanha e a Grécia entraram assim a perder no grupo F, frente às seleções da Austrália e do Canadá, que fecharam o dia na liderança da poule.

Nos jogos já disputados da primeira jornada, a Bélgica impôs-se à Moldávia por 3-0, no grupo C, e a Noruega derrotou os Estados Unidos, por 2-1, na poule D, na qual a Rússia segue a vencer a Itália por 2-0.

A primeira jornada fica concluída no sábado, com a entrada em ação do espanhol Rafael Nadal, do sérvio Novak Djokovic e do austríaco Dominic Thiem, primeiro, segundo e quarto classificados da hierarquia mundial, respetivamente.