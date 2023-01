Tsitsipas imparável e Azarenka surpreende Jessica Pegula

Rui Almeida Santos Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Stefanos Tsitsipas continua em grande forma no Open da Austrália, chegando à meia-final do "major" pela quarta vez nos últimos cinco anos. No torneio feminino, Victoria Azarenka afastou a terceira cabeça-de-série, Jessica Pegula.

Com um triunfo por 3-0 diante do jovem checo Jiri Lehecka, Stefanos Tsitsipas garantiu a presença nas meias-finais do Open da Austrália pela quarta vez nos últimos cinco anos.

Apesar do desnível no resultado, o grego não teve propriamente um passeio perante um dos valores emergentes do ténis mundial, que deverá passar pelo Complexo Municipal de Ténis da Maia, nos dias 4 e 5 de fevereiro, para disputar a eliminatória da Taça Davis com a seleção portuguesa.

PUB

Tsitsipas arrancou com uma vitória tranquila no primeiro parcial (6-3), mas foi obrigado a disputar um "tie-break" no segundo (7-2) e fechou o encontro com um 6-4 no terceiro set.

No final da partida, prometeu doar uma "grande parte" do prémio monetário para projetos com fins humanitários no estado australiano de Vitória, caso vença o torneio.

O tenista grego terá pela frente, nas meias-finais, Karen Khachanov, que beneficiou da desistência de Sebastian Korda, devido a uma lesão num pulso, no duelo entre ambos dos quartos de final.

No momento do abandono do norte-americano, o tenista russo, vice-campeão olímpico em Tóquio, vencia por 2-0 em sets (7-6 e 6-3) e comandava o terceiro parcial por 3-0.

No quadro feminino, a grande novidade do dia veio do duelo entre Victoria Azarenka e Jessica Pegula, com a bielorrussa a vencer por 2-0 (6-4 e 6-1), afastando, com uma exibição autoritária, a terceira cabeça de série do "major" australiano.

Aos 33 anos, Azarenka regressa às meias-finais de um Grand Slam após ter sido finalista do US Open em 2020. No currículo, a tenista natural de Minsk, capital da Bielorrússia, conta com dois títulos do Grand Slam, ambos alcançados, precisamente, na Austrália (2012 e 2013).

Quem também está a viver um bom momento é Elena Rybakina, que venceu o duelo com a letã Jelena Ostapenko pelos parciais de 6-2 e 6-4.

A tenista nascida na Rússia, que se naturalizou cazaque em 2018, continua na corrida pelo segundo "major" da carreira, depois de ter vencido o último torneio de Wimbledon.

Este ano, em Melbourne Park, Rybakina já afastou a norte-americana Danielle Collins, finalista em 2022, e a polaca Iga Swiatek, que lidera o ranking mundial. Segue-se a experiente Victoria Azarenka, nas meias-finais.