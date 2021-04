Tuchel avisa: "Se começarmos a facilitar podemos perder-nos"

JN Hoje às 16:48 Facebook

O treinador alemão garante que o Chelsea vai jogar para voltar a derrotar o F. C. Porto, apesar da vantagem de 0-2 conseguida no jogo da primeira mão.

A vantagem de dois golos não servirá para o Chelsea mudar a forma de jogar, amanhã [terça-feira], frente ao F. C. Porto, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, outra vez em Sevilha.

Na antevisão ao duelo, Thomas Tuchel alertou para o perigo do facilitismo. "É importante estarmos focados em nós de modo a fazer o melhor jogo possível de novo, porque isso aumenta as chances de sairmos vencedores. Se começarmos a facilitar podemos perder-nos. Vamos pensar que podemos empatar? Perder só por um golo? Espero que possamos encarar o desafio da melhor maneira", disse o técnico alemão, esta segunda-feira, salientando a qualidade dos dragões.

"Na primeira mão controlámos em alguns momentos, mas noutros eles fugiram à nossa pressão e podem ser perigosos. O F. C. Porto joga com muita paixão, um grupo unido e emocional", acrescentou.

"O mais importante é estar totalmente focados no que fazemos, esquecer que já temos um resultado [2-0], isso ficou no passado. Em alta competição não há nada mais desinteressante do que o passado, o próximo jogo é sempre o mais importante. Podemos estar confiantes, temos uma boa equipa e sabemos que é sempre difícil jogar contra nós. Não temos de ter medo de nada", concluiu.