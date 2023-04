Tuchel garante que problema entre Sané e Mané está resolvido

JN/Agências Hoje às 14:50 Facebook

O treinador do Bayern Munique, Thomas Tuchel, assegurou que o problema entre Leroy Sané e Sadio Mané "está resolvido", destacando o profissionalismo e a carreira do senegalês.

"Estou aqui para defender o Mané. Conheço-o há muito tempo e sei que é um profissional absoluto. Ele foi contra o código de conduta, reconheceu o erro e pediu desculpa. Assunto resolvido", disse Thomas Tuchel, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de sábado com o Hoffenheim, para a Liga alemã.

Na quinta-feira, Mané foi castigado com um jogo (falha o duelo com o Hoffenheim) e com uma multa pelo próprio Bayern Munique, no seguimento de "conduta imprópria".

De acordo com o jornal Bild, Mané terá agredido Sané com um soco na cara, após a derrota de terça-feira (3-0) com o Manchester City, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Inglaterra. A situação terá acontecido no balneário em Manchester, depois de uma discussão que terá começado ainda no relvado.

"Os dois jogadores lidaram muito bem com o que aconteceu e o próprio plantel também. Limpámos a cabeça e nos últimos dois dias houve um clima muito positivo na equipa", reforçou Tuchel.

Recorde-se que Mané cumpre a primeira época em Munique, depois de seis temporadas no Liverpool, clube pelo qual venceu a Premier League e a Liga dos Campeões.