Tuchel substitui oficialmente Nagelsmann no Bayern de Munique

O Bayern de Munique oficializou a saída de Julian Nagelsmann do comando técnico do Bayern de Munique e anunciou Tomas Tuchel como o substituto.

Esta troca de treinadores já era expectável desde ontem, mas só hoje o emblema bávaro oficializou a mudança que, segundo o comunicado, "foi tomada pelo CEO Oliver Kahn e pelo diretor de futebol Hasan Salihamidzic em consulta com o presidente do clube, Herbert Hainer".

Já existiam vários relatos de que a relação entre Nagelsmann e os responsáveis do Bayern de Munique não era a melhor, apesar de o clube estar nos quartos de final da Liga dos Campeões e da Taça da Alemanha e de ser segundo classificado da Bundesliga, com menos um ponto do que o Dortmund.

Nagelsmann, de 35 anos, cumpria a segunda época ao leme do Bayern. Em 2022/23, somou 27 vitórias em 37 jogos, enquanto o próximo treinador dos alemães, Thomas Tuchel, de 49 anos, estava sem clube desde que deixou o Chelsea no início da temporada.

Tuchel vai ter contrato até 30 de junho de 2025 e orienta o primeiro treino na próxima terça-feira.

Tanto Oliver Kahn, como Hasan Salihamidzic desejaram "o melhor a Nagelsmann" e agradeceram ao técnico pelo serviço prestado ao Bayern de Munique.