Tuchel surpreendido com festa dos jogadores do PSG após derrota com Dortmund

O treinador do Paris Saint-Germain disse, este sábado, estar "verdadeiramente surpreendido" com as imagens dos futebolistas do clube numa festa, na quinta-feira, depois da derrota por 2-1 em Dortmund, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Ontem [sexta-feira] fiquei verdadeiramente surpreendido com esse vídeo, com esta forma de festejar. Falámos internamente, podem estar certos disso", afirmou Thomas Tuchel, em conferência de imprensa.

Vários jogadores do bicampeão francês surgiram em vídeos divulgados nas redes sociais na comemoração dos aniversários de Icardi, Cavani e Di Maria, todos nascidos em fevereiro.

"Isto deve permanecer no foro interno. Era um dia livre, é a vida privada...", referiu o técnico alemão, rematando: "Não ficámos orgulhosos com estas imagens".

O Paris Saint-Germain, que lidera a Liga francesa com 10 pontos de vantagem sobre o Marselha, perdeu por 2-1 no terreno do Borussia Dortmund, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.