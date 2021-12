Tudo começou com magia e terminou em pesadelo para o Braga

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 22:20 Facebook

Momento de inspiração de Nuno Moreira coloca vizelenses nos quartos da Taça. SC. Braga, detentor do troféu, ficou reduzido a nove e lutou até ao fim

O Sp. Braga perdeu em Vizela nos oitavos de final da Taça de Portugal e ficou afastado da possibilidade de lutar pela revalidação do troféu conquistado na época passada. Os arsenalistas ficaram reduzidos a dez jogadores na primeira parte e terminaram o jogo com nove jogadores em campo.

O golo madrugador de Nuno Moreira, num lance cuja inspiração vai certamente dar que falar, com um remate forte, cruzado e colocado, foi o ponto de partida para a noite de sonho dos locais. A resposta do Sp. Braga foi célere, mas Pedro Silva, em noite de estreia na baliza, após cinco meses a recuperar de uma intervenção cirúrgica, correspondeu com classe à confiança depositada por Álvaro Pacheco. Ao leque de defesas apertadas e seguras, o guarda-redes correspondeu com talento a uma cabeçada de Diogo Leite.

Nuno Moreira ainda assistiu Cassiano para o segundo golo, mas o avançado, de baliza aberta, rematou fraco e permitiu a recuperação de um defesa contrário. O passe foi efetuado com sucesso, mas a entrada à margem da lei de Abel Ruiz ditou a expulsão. Nuno Almeida, que tinha deixado a jogada decorrer, admoestou o avançado na paragem com cartão amarelo. Após a informação do VAR, reviu o lance, reverteu a primeira decisão, e mostrou o vermelho ao jogador espanhol.

Em superioridade no marcador e no relvado, os vizelenses acabaram por gerir com qualidade e acerto a vantagem até ao intervalo. A reentrada em campo surgiu com três caras novas no Sp. Braga e o conjunto liderado por Carlos Carvalhal, mesmo com menos uma unidade, cresceu e teve domínio. Os vizelenses foram defendendo com rigor e espreitando os espaços nas costas da defensiva adversária para sentenciar o jogo. Houve oportunidades nos dois lados, mas sem a eficácia desejada pelos treinadores.

O Sp. Braga, após o árbitro ter recorrido novamente às imagens do VAR, terminou o jogo reduzido a nove elementos. Observado o lance, Nuno Almeida deu ordem de expulsão a André Horta. As escaramuças no final do encontro foram rapidamente sanadas. No fim, o detentor do troféu diz adeus à prova.

