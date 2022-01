Dragão sua, mas passa em Vizela

O F. C. Porto carimbou a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, após derrotar o Vizela, com golos de Uribe, Fábio Vieira e Evanilson. Sporting e o próximo adversário, nos dias 2 de março e 20 de abril

O encontro não podia ter começado melhor para os dragões, no primeiro embate da história com os vizelenses, nesta prova, e Uribe, após uma situação de bola parada, desferiu um remate indefensável para o guardião da equipa da casa.

O golo tranquilizou o F. C. Porto, que apesar de estar por cima da partida, não tinha total domínio do encontro. O Vizela ia conseguindo incomodar Marchesín através de jogadas de contra-ataque, o que resultou no golo de Cassiano, a aplicar um belíssimo "chapéu" ao guarda-redes argentino, após ter sido desmarcado por Schetinne.

O golo do Vizela deixou os azuis e brancos em sentido e isso fez-se notar após o descanso. Conceição tirou Corona e Taremi, lançando Pepê e Fábio Vieira, para tentar passar outras dinâmicas à equipa.

A intenção do treinador portista resultou, porque os dragões fizeram uns excelentes 45 minutos e conseguiram aumentar o ritmo da partida, "encostando" os vizelenses no seu meio-campo.

Aos 64 minutos, após uma boa jogada do F. C. Porto, Fábio Vieira cruzou a bola, que foi bater no braço de um jogador adversário e depois converteu a grande penalidade que deu a tranquilidade aos dragões.

O Vizela passou a arriscar mais, numa fase em que já não tinha nada a perder, mas quem festejou foi mesmo o emblema portista, através de Evanilson, aos 89 minutos carimbando o resultado final e a passagem do F. C. Porto às meias-finais da Taça de Portugal.