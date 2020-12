JN Hoje às 19:38, atualizado às 20:33 Facebook

O central Malang Sarr colocou o F. C. Porto a vencer o Paços de Ferreira, no encontro dos quartos de final da Taça da Liga que se disputa esta quarta-feira, no Porto. Luis Díaz aumentou pouco depois, mas a reação visitante surgiu pelo pé de Adriano Castanheira.

Os dragões tiveram o ascendente no primeiro tempo e até estiveram muito perto de marcar em cima do intervalo, mas os pacenses, que também tiveram uma boa situação, foram conseguindo aliviar a pressão e manter o marcador inalterado.

No segundo tempo os dragões entraram mais pressionantes e aos 73 minutos, o francês Sarr aproveita uma defesa incompleta de Jordi para atirar certeiro para o primeiro golo da noite.

Veja vídeo do golo de Sarr (1-0):

Aos 80 minutos, Luis Díaz aumentou a vantagem portista. Corona serviu o lateral Nanu, que atrasou para o colombiano, que recebeu, trabalhou o remate e atirou para o 2-0.

Veja o vídeo do golo de Luis Díaz (2-0):

Nem dois minutos depois, o Paços de Ferreira reduziu por Adriano Castanheira e voltou a lançar-se na partida.

Veja o vídeo do golo de Adriano Castanheira (2-1):