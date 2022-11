Tudo o que se passa no Mundial passa na TSF

JN Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A TSF arranca na próxima segunda-feira, dia 14, com uma grelha que vai dar destaque ao Mundial do Catar.

De segunda a sexta, depois do meio dia, há uma edição alargada do Jornal do Mundial, com as principais notícias do dia e com espaço para análise e comentário. Sofia Oliveira, Manuel Costa Monteiro, Óscar Botelho, Tomás da Cunha e João Nuno Coelho são os comentadores convocados.

Todos os dia passa «A paixão do povo - história dos mundiais de futebol», um programa de João Ricardo Pateiro e João Nuno Coelho. Nos vários episódios, ficamos a conhecer factos, números e curiosidades à volta dos 21 campeonatos do mundo, desde 1930 até hoje.

PUB

Mário Fernando é o autor de outra série, de 15 episódios, que recorda o contexto político, económico e social em que foi disputada a maior competição de futebol do mundo.

Em paralelo, a TSF fez uma seleção-sombra - fomos ouvir 26 histórias de outros tantos antigos jogadores da seleção, que nos recordam episódios nunca contados, vividos fora das quatro linhas. Vamos desde o magriço José Augusto, aos jogadores mais recentes. Os bastidores do Mundial acompanham toda a prova.

Abrimos, ainda, a caderneta de cromos. João Ricardo Pateiro e João Nuno Coelho escolhem os melhores de todos os tempos, futebolistas que ajudaram a escrever a história dos mundiais de futebol, ainda que não tenham sido campeões. De Eusébio a Cruyff.

Nos dias de jogo da seleção nacional, há emissão especial, que arranca com a análise e comentário do painel habitual do programa «Visão de Jogo», João Ricardo Pateiro, Luís de Freitas Lobo e Victor Santos.

Uma emissão que se prolonga com o relato dos jogos da seleção nacional, comentários em estúdio e reportagem por todo o país.

No Catar, estará o enviado-especial, António Botelho. Além dos relatos dos jogos de Portugal e do acompanhamento permanente dos trabalhos da seleção nacional, há crónicas diárias sobre o quotidiano de um pais fechado, repressivo e com regras muito diferentes daquelas a que estamos habituados.

Tudo isto estará sempre disponível em podcast e no site da TSF, em tsf.pt, onde também há espaço para uma crónica diária. «O meu mundial» são textos de Mário Fernando, João Ricardo Pateiro, Miguel Jorge Fernandes, Tiago Santos e Pedro Cruz, que olham para a prova e para fora dela de forma muito particular.