Tulipa assume comando técnico dos sub-23 do Vizela

Tulipa assinou um contrato é válido até 2024 e vai substitui Nuno Braga no comando técnico da equipa dos sub-23.

Tulipa é o novo treinador dos sub-23 do Vizela, substituindo no cargo Nuno Braga, que rescindiu o vínculo com o emblema minhoto. O novo treinador assinou por duas temporadas e já estará no banco, amanhã, no jogo com o Sp. Braga.

Após passagem pelos sub-23 do Marítimo, o antigo internacional pelas camadas jovens de Portugal e campeão do Mundo de sub20, chega ao emblema minhoto acompanhado por Gabriel Couto, que passa também a integrar a equipa técnica.

A carreira como treinador começou na AD Ovarense, seguindo-se o Ribeirão, onde deu nas vistas e saltou para o Estoril Praia. Depois treinou ainda o GD Chaves, onde disputou a final da Taça de Portugal em 2009/10, antes do SC Covilhã e do regresso a Ribeirão.

Em 2017/18 regressou ao F. C. Porto, onde fez quase toda a formação como jogador, para trabalhar com os sub-15. Subiu aos sub-17 e depois aos sub-19. Na época passada, liderou os sub-23 maritimistas.