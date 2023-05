Tulipa de saída do comando técnico do Vizela

JN Hoje às 12:39 Facebook

Chegou ao clube minhoto na pausa do campeonato por causa do Mundial, mas Tulipa não irá continuar na próxima época.

Manuel Tulipa está de saída do comando técnico do Vizela, depois de ter levado a equipa minhota ao 11.º lugar da tabela classificativa, o melhor resultado de sempre do clube.

O técnico tinha mais um ano de contrato, mas a ligação irá terminar levando o clube minhoto a ter de garantir um sucessor. Tulipa sucedeu a Álvaro Pacheco e garantiu sete vitórias e cinco empates. Antes estava a treinar os sub-23 do Vizela.