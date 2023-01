Tulipa quer Vizela a fazer "um jogo total" frente ao Sporting

JN/Agências Hoje às 15:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Vizela disse que pretende uma equipa a praticar "um jogo total e não apenas a proteger a baliza", na partida de sexta-feira frente ao Sporting, da 17.ª jornada da Liga portuguesa.

"Queremos não ceder espaço ao adversário a defender, mas, quando tivermos a bola, estar preparados para atacar. Não vamos a Alvalade fazer uma partida somente a pensar em proteger a nossa baliza. Queremos fazer um jogo total, "ferindo" o adversário", disse Manuel Tulipa.

O técnico reconheceu as "dificuldades" de defrontar os leões, mas acredita no "esforço, convicção e confiança" da sua equipa para fazer um jogo "dentro dos padrões" de qualidade.

PUB

"Sabemos do poderio do adversário, da qualidade do seu jogo, mas não queremos modificar as nossas prioridades. Para termos bola precisamos de estruturar bem o nosso posicionamento, para que o Sporting, por outro lado, tenha dificuldade em pressionar, sendo esse um dos seus pontos fortes a que temos de estar atentos", disse o treinador.

O técnico do conjunto minhoto reconheceu que o Sporting "tem jogadores de excelência e um padrão de jogo interessante em função dos seus recursos" e considerou que a prestação oscilante dos leões neste campeonato é causada por "dores de crescimento".

"Muitas vezes, as equipas não ganham uma constância devido à idade dos jogadores. Apesar de ter uma ideia e um padrão que qualidade, julgo que o Sporting tem sofrido mais nas últimas duas épocas porque aposta em jovens jogadores, numa política de clube muito parecida com a do Vizela", analisou.

Tulipa considera que essa estratégia "é boa", mas reconhece que os rivais dos leões "têm plantéis com outra maturidade, o que lhes permite uma sustentabilidade diferente".

Sobre o seu conjunto, e depois de mais de um mês no comando dos vizelenses, o treinador fala "numa equipa que sabe jogar bem e com competência, e que deu um passo em frente ao manter um estilo apelativo, mas a melhorar na transição e organização defensiva".

Para esta deslocação a Alvalade, Manuel Tulipa partilhou que os reforços Matias Lacava (ex-Tondela) e Pedro Ortiz (ex-Sevilha B) já estão inscritos e prontos a ser utilizados, embora lembrando que ambos ainda estão em fase de adaptação, apontando mais hipóteses à chamada do extremo que jogava nos tondelenses, da Liga 2.

O Vizela, oitavo classificado, com 21 pontos, joga esta sexta-feita em casa do Sporting, quarto, com 29, numa partida agendada para as 21.15 horas e que terá arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.