Túnel do Jamor decorado com motivos alusivos à final da Taça de Portugal feminina

Decisão entre Sporting e Famalicão merece alusão personalizada, no acesso ao revado do Estádio Nacional

A Federação Portuguesa de Futebol decorou o túnel do Jamor com motivos alusivos à final da Taça de Portugal de futebol feminina.

Sporting e Famalicão defrontam-se neste sábado, a partir das 17:15 horas, na final da Taça de Portugal de futebol feminino, que será arbitrado por Ana Luísa Afonso, da AF Porto.

As duas equipas tentarão conquistar a 19.ª edição da prova. Esta é a terceira final para as sportinguistas (venceram a prova em 2016/17 e 2017/18). Já para as famalicenses é uma estreia absoluta.

O 1.º de Dezembro é recordista, com sete conquistas da Taça de Portugal feminina. Seguem-se Sporting e Futebol Benfica, com duas taças cada. Murtoense, Sporting de Braga, Benfica, At. Ouriense e Escola venceram uma vez cada.