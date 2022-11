Tunísia bate a França mas acaba eliminada

André Bucho Hoje às 17:08 Facebook

Kazhri marcou o golo da vitória tunisina frente aos campeões do mundo, mas a vitória australiana no outro jogo deixou os africanos de fora. França termina no primeiro lugar apesar do desaire

Antes do apito inicial da última jornada do Grupo D do Mundial do Catar, a vida da Tunísia não era fácil. Precisava de bater a campeã do mundo França e tinha de esperar por um deslize da Austrália frente à Dinamarca. Os africanos até cumpriram, derrotando os gauleses, mas a Austrália bateu a Dinamarca e selou passagem aos oitavos de final.

Os tunisinos entraram em campo contra a segunda linha francesa, já que Didier Deschamps deu descanso aos habituais titulares, e depois de uma primeira parte muito morna, chegaram ao golo por intermédio de Kazhri, jogador nascido... em França, no arranque do segundo tempo.

A seleção africana jogou os restantes minutos com a cabeça em dois sítios: manter a vantagem e olhar para o outro encontro, no qual os australianos já estavam em vantagem. Até ao apito final, a esperança tunisina manteve-se, aguentaram a vitória, mesmo com um golo de Griezmann aos 90+8 minutos, que acabou anulado pelo VAR.

Vitória inglória para a Tunísia, que termina o grupo D no terceiro posto. Seguem para os oitavos de final a França, que terminou em primeiro com seis pontos, os mesmos que a Austrália, que foi segunda. A Dinamarca foi a grande desilusão do grupo e terminou no último posto, com apenas um ponto.