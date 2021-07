Tunisino Yassine Belkaid reforça baliza leonina

JN/Agências Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a contratação do guarda-redes tunisino Yassine Belkaid, proveniente do Vitória de Setúbal, para reforçar a equipa de andebol.

"Significa muito para mim jogar numa das melhores equipas de Portugal e do mundo. Quero continuar a trabalhar para ajudar a equipa e para manter os adeptos satisfeitos", disse Yassine Belkaid, em declarações aos meios de comunicação dos leões

Depois de ter iniciado a carreira no AS Hammamet, da Tunísia, Yassine Belkaid teve na época 2020/2021 a primeira experiência no estrangeiro, justamente em Portugal. "Trabalhei sempre para atingir este patamar e agora estou aqui. Quando visitei o Pavilhão João Rocha, ao serviço do Vitória de Setúbal, senti logo que este clube era diferente do resto em Portugal".

Yassine Belkaid, de 1,97 metros, junta-se ao plantel orientado por Ricardo Costa, onde vai ter a concorrência de Manuel Gaspar e de Matevz Skok, aos quais reconhece muita qualidade, na baliza leonina: "O Skok é um dos melhores e foi um exemplo para mim quando eu era mais novo, mas o Manuel Gaspar também é um bom guarda-redes. Espero poder trabalhar bem com ambos, ajudando-nos mutuamente para trancar a baliza do Sporting".