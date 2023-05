Turbo rouba pódio a Neuville e castigo ao pião de Solberg

O belga Thierry Neuville viu esfumarem-se, na manhã deste domingo, quase todas as hipóteses de garantir um lugar no pódio do Rali de Portugal, após perder quase um minuto e meio devido a um problema mecânico no Hyundai I20. "Acabou", admitiu o piloto no final da classificativa de Paredes.

Na noite de sábado, ao regressar ao parque de assistência na Exponor, em Matosinhos, já era visível fumo a sair do Hyundai e a esperança que o problema fosse revolvido pelos mecânicos não passou disso mesmo. Neuville não teve toda a potência disponível para atacar a 16.ª especial da prova portuguesa e ficou a 1.26 minutos do japonês Takamoto Katsuta, que estabeleceu o melhor, batendo, por 1.8 segundos o campeão do Mundo e líder do Rali de Portugal, Kalle Rovanpera.

Neuville, que batalhava com o companheiro de equipa Dani Sordo pelo segundo lugar da geral, caiu para quinto e vai perder pontos importantes nas contas do campeonato e já está a mais de um minuto de Esapekka Lappi, que ascendeu ao terceiro posto.

PUB

Antes do arranque do Rali de Portugal, o belga era quinto classificado no Campeonato do Mundo, com 58 pontos, a 11 dos líderes Sébastien Ogier e Elfyn Evans, que não pontuam nesta quinta prova do Mundial - o francês não participou e o galês desistiu - e a dez de Kalle Rovanpera, que está muito bem lançado para garantir o primeiro triunfo de 2023.

Nas primeiras horas deste domingo, e ainda antes de a caravana atacar a especial de Paredes, houve troca de líderes na categoria WRC2. Oliver Solberg, que dominava a classe, decidiu dar espetáculo aos muitos milhares de adeptos que encheram o circuito da Costilha, no sábado, para a superespecial de Lousada e pagou bem caro por isso.

O sueco fez uma série de piões para animar os fãs, mas infringiu os regulamentos do WRC - efetuou a manobra numa zona que é considerada de competição - e caiu para segundo lugar dos WRC2, agora a 24.6 segundos do novo líder, Gus Greensmith.

O Rali de Portugal termina ao final da manhã deste domingo, faltando disputar tr^es especiais - dupla passagem por Fafe e uma por Cabeceiras de Basto -, com a cerimónia do pódio a realizar-se a partir das 14.20 horas junto à praia de Matosinhos.