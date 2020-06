Turcos do Trabzonspor excluídos das provas europeias durante um ano

JN Hoje às 18:13 Facebook

A UEFA avançou esta quarta-feira que o Trabzonspor, equipa da Liga turca na qual atua o português João Pereira, foi excluído das competição europeias pelo período de um ano.

"A 5 de julho de 2019, a Câmara Adjudicatória do Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA (CFCB) determinou que o Trabzonspor não conseguiu cumprir com o requisito de equilíbrio exigido num acordo de liquidação, com o qual se comprometeu a 20 de Maio de 2016, e sancionou o clube com a exclusão das provas da UEFA durante uma (1) época se se qualificar em 2020/21 e 2021/22.

A sanção não teria efeito se o clube cumprisse determinadas condições, entre elas cumprir um objetivo relacionado com os seus resultados financeiros para o ano financeiro de 2019", avançou o organismo que gere o futebol europeu.

O Trabzonspor lidera o campeonato turco, com os mesmos pontos do Basaksehir.