Turcos lamentam cancelamento da final em Istambul e têm promessa da UEFA

A Federação Turca de Futebol (TFF) lamentou esta sexta-feira o cancelamento pela segunda vez de uma final da Liga dos Campeões em Istambul e revelou ter um acordo com a UEFA para receber na cidade próximas competições.

"Todos lamentamos que a celebração da final da Liga dos Campeões em Istambul seja adiada em dois anos consecutivos", disse o vice-presidente da TFF e membro da comissão diretiva da UEFA, Servet Yardimci.

Na quinta-feira, o organismo do futebol europeu revelou que a final de 29 de maio, que opõe os ingleses do Manchester City e Chelsea, foi 'transferida' para o Estádio do Dragão, no Porto, devido às restrições de viagens.

"O Porto foi escolhido para substituir Istambul, no seguimento das dificuldades intransponíveis de viagens dos adeptos ingleses, tendo em conta que a Turquia integra a 'lista vermelha' do Reino Unido", explicou a UEFA, em relação às restrições existentes devido à pandemia da covid-19.

Na final no Dragão será permitida a presença de público, com, pelo menos, 12 mil espetadores, seis mil de cada equipa.

Já na última época a pandemia da covid-19 inviabilizou que Istambul recebesse a final, com a UEFA a redefinir o formato a partir dos quartos de final, que se disputaram a um único jogo, entre o Estádio Alvalade e o Estádio da Luz, com este último a receber o jogo final.

"Continuamos em conversações com a UEFA. Eles comunicaram de imediato a decisão de organizar outras competições em Istambul, incluindo uma final da Liga dos Campeões", disse ainda Servet Yardimci.