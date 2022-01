Ataque ao Mercado: Turquia chama Gedson e há um reforço para Mourinho

JN Hoje às 21:05 Facebook

A imprensa turca garante que o médio do Benfica vai ser cedido ao Galatasaray por época e meia. A Roma garante defesa do Arsenal por empréstimo.

Benfica: Gedson terá chegado a acordo com o Galatasaray para representar o clube turco durante a próxima época e meia. De acordo com o jornal "Milliyet", a transferência está fechada, com as águias a receberem 1,5 milhões de euros pelo empréstimo. A confirmar-se, Gedson volta a vestir a camisola que já envergou na época passada.

Santa Clara: Jean Patric e Bouldini deixaram o clube açoriano. O primeiro rumou, a título definitivo, ao Japão, onde vai defender as cores do Cerezo Osaka, enquanto o segundo foi emprestado ao Fuenlabrada (Espanha).