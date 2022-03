Turquia ganhou um reforço, apesar da eliminação

JN/Agências Hoje às 19:17 Facebook

Salih Ozcan, campeão sub-21 pela Alemanha em 2021, vai passar a representar a seleção da Turquia, tendo inclusive sido convocado pelo selecionador turco para o particular com a Itália, na próxima terça-feira.

"Nas últimas semanas lidei com esta questão de forma intensa, falei com o Hansi Flick [selecionador alemão] que me apresentou uma perspetiva atrativa, mas tomei uma decisão com convicção!", explicou o médio de 24 anos.

O Colónia, clube onde Ozcan joga, confirmou esta notícia, adiantando que o médio se vai estrear já na próxima semana, em jogo de equipas derrotadas no play-off de apuramento para o Mundial 2022.