Turquia treina em Gondomar e oferece camisolas como agradecimento

José Pedro Gomes Hoje às 19:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção da Turquia, que esta quinta-feira, defronta Portugal nas meias-finais do play-off de acesso ao Mundial de 2022, escolheu o estádio do S. Miguel, e Gondomar, para fazer a sua preparação do jogo.

No final do primeiro treino da equipa em Portugal, no recinto gondomarense, esta tarde, os responsáveis da Turquia quiseram agradecer a hospitalidade recebida pelo emblema nortenho, e ofereceram ao presidente do clube, Álvaro Cerqueira, duas camisolas da equipa nacional, devidamente autografadas pelos jogadores e equipa técnica.

Uma das camisolas foi diretamente para o dirigente, pois tinha o seu nome nas costas, e outra foi entregue para o clube, cujas instalações vão também esta terça-feira servir de quartel-general para os turcos.

Se Portugal eliminar a Turquia no jogo desta quinta-feira, a próxima inquilina do estádio dos gondomarenses será a seleção italiana, que aí se vai preparar para o jogo da próxima terça-feira com os lusos.

Para já, foram os turcos a usarem o recinto, numa sessão com 25 jogadores, uma vez que os defesas Demiral e Serdar Aziz não participaram nos trabalhos devido a "lesões ligeiras" que forçaram a que a dupla, por precaução, ficasse no hotel a fazer trabalho específico.

Antes do início da sessão de treino que foi totalmente aberta à imprensa, onde foi privilegiada a vertente física, embora com algum contacto com a bola, o médio Yusuf Yazici foi o porta-voz do grupo, antecipando "dificuldades" para o embate com Portugal

"Sabemos que Portugal tem uma grande equipa com jogadores muito especiais. Temos muito respeito por eles. Mas somos a Turquia, e também somos poderosos. Vai ser um jogo muito bom e certamente disputado", disse o jogador que alinha nos russos do CSKA de Moscovo.