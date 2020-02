TVI vai transmitir jogos do Euro2020

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A TVI anunciou, esta quarta-feira, que chegou a acordo com a Sport TV e vai transmitir jogos do Euro2020 em canal aberto.

A estação de Queluz vai transmitir 22 jogos da prova - um por dia -, num acordo que engloba não só os jogos da equipa das quinas como também a partida inaugural e a final.

O Euro 2020 realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades de 12 países. Portugal está inserido no grupo F, juntamente com Alemanha, França e uma das equipas apuradas no play-off de acesso à fase final.

A equipa de Fernando Santos, última campeã europeia, começa a defesa do título a 16 de junho em Budapeste, na Hungria. O primeiro adversário será o vencedor do play-off A (Islândia, Bulgária, Hungria ou Roménia). Em caso de vitória da Roménia, esta passa para o grupo C, por ser anfitriã, e Portugal mede forças com o vencedor do play-off da Liga D (Macedónia do Norte, Kosovo, Bielorrússia e Geórgia).

O segundo jogo, frente à Alemanha, será em Munique, a 20 de junho. A equipa das quinas fecha a fase de grupos frente à França, equipa vencida na final do Euro 2016, a 24 de junho, novamente na Hungria.