U. Leiria cola-se ao Torreense no topo da série B da Liga 3

Leirienses venceram o Oriental Dragon e aproveitaram desaire do conjunto de Torres de Vedras com o Caldas. Sanjoanense também ganhou, em jogo da série A

A U. Leiria igualou o Torreense na liderança da série B da Liga 3, depois de ter vencido o Oriental Dragon por 2-0 e de o conjunto de Torres Vedras ter perdido diante do Caldas, pelos mesmos números. Oliveira do Hospital e Amora empataram a um golo, enquanto a Sanjoanense bateu o Montalegre (3-1), para a série A.

Um golo no minuto inicial, apontado por Habib Sylla, abriu caminho ao triunfo da U. Leiria na receção ao Oriental Dragon. O resultado ficaria selado ainda antes do intervalo, pelo "matador" Gonçalo Gregório.

Os três pontos permitiram aos leirienses encostarem-se ao Torreense no topo da série B, uma vez que os comandados de Daúto Faquirá sofreram, nas Caldas da Rainha, o primeiro desaire da época. Diogo Clemente, nos últimos suspiros da primeira parte, inaugurou o marcador, com João Rodrigues a fazer o segundo, na conversão de uma grande penalidade.

No restante jogo da tarde referente à série B, o Oliveira do Hospital resgatou um ponto nos minutos finais do duelo com o Amora (1-1). Os forasteiros adiantaram-se por Joca, de penálti, mas Regis empatou nos descontos, num lance de insistência.

Na série A, a Sanjoanense levou a melhor diante do Montalegre, vencendo por 3-1. Vítor Braga e Zé Pedro marcaram da marca de grande penalidade, com Vinícius a apontar o restante tento dos visitantes. Perto fim, Angola apontou o tento de honra da equipa da casa.