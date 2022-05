U. Leiria confirma lugar no play-off de subida da Liga 3

JN Ontem às 21:13 Facebook

Triunfo no Bonfim confirma apuramento da U. Leiria para o play-off de subida, onde vai encontrar o Alverca. Já o Lourosa foi despromovido ao Campeonato de Portugal.

Os leirienses não demoraram muito para se adiantarem no Bonfim, onde se bateu o recorde de assistência da Liga 3, com 14.089 fãs nas bancadas. Aos 9 minutos, Kuca empurrou para o fundo da baliza, a passe de Kikas.

Os sadinos, a quem apenas o triunfo interessava para poderem acalentar esperanças de chegar ao segundo lugar da Série 2, não se foram abaixo com o tento sofrido e quase empatavam aos 24 minutos, quando Diego Galo limpou, em cima da linha de golo, um cabeceamento de Bruno Almeida. Pouco depois, Fábio Ferreira defendeu, com dificuldade, um remate de Rúben Gonçalves.

No segundo tempo, o V. Setúbal balanceou-se no ataque em busca da reviravolta, empatou por Miguel Lourenço, mas acabou por sofrer o 2-1 em tempo de compensação, por Renato Alexandre, depois de Jair ter desperdiçado duas ocasiões flagrantes.

A Oliveirense, que já tinha festejado a subida à Liga 2 na ronda anterior, empatou a uma bola com o Braga B, que encarava a última jornada da segunda fase com o sonho de alcançar o segundo posto.

Luizinho deu vantagem ao conjunto de Oliveira de Azeméis, na primeira parte, tendo Álvaro Djaló igualado na etapa complementar.

No play-off de subida, Alverca e U. Leiria medem forças numa eliminatória a duas mãos. A primeira joga-se a 7 de maio e a segunda no dia 14 deste mês.

Nessa data disputar-se-á, igualmente, a final da Liga 3, que opõe a Oliveirense ao Torreense. O encontro está marcado para o Estádio do Jamor.

Lourosa despromovido

Na fase de manutenção, o Lourosa acompanha Pevidém, U. Santarém e Oriental Dragon na queda ao Campeonato de Portugal, na próxima temporada.

Os lusitanistas empataram a zero na casa do Canelas 2010, num jogo em que jogaram em inferioridade numérica desde o minuto 15, por expulsão de Léo Cá, e acabaram ultrapassados na Série 3 pelo Anadia, que resolveu o jogo com o Fafe (3-0) em apenas 25 minutos.

Elísio aproveitou uma saída em falso do guarda-redes fafense para inaugurar o marcador, aos 5 minutos. O resultado ficaria fechado com o bis de Fausto Lourenço.

Na Série 5, a já despromovida U. Santarém despediu-se da Liga 3 com um triunfo, por 3-2, nas Caldas da Rainha. O jovem José Melro, de apenas 17 anos, foi a figura dos ribatejanos, ao bisar.

No restante jogo do grupo, o Amora bateu o Cova da Piedade por 1-0 e garantiu um primeiro lugar da tabela classificativa. Gildo Lourenço, ao minuto 8, apontou o único golo do encontro.