U. Leiria isola-se no comando da Série B da Liga 3

Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Leirienses venceram o Sporting B e aproveitaram deslizes de Torreense e Real. Lourosa e Braga B também ganharam, para a Série A, e o Oriental Dragon anulou uma desvantagem de três golos frente ao Oliveira do Hospital

Com golos de Gonçalo Gregório e Nuninho, a U. Leiria venceu, em Alcochete, o Sporting B e isolou-se no comando da Série B da Liga 3. Já depois de os leões terem atirado ao ferro, os leirienses adiantaram-se no marcador graças a uma grande penalidade convertida por Gonçalo Gregório. O resultado ficaria selado por Nuninho, em contra-ataque, no derradeiro lance do encontro.

No Municipal de Tábua, casa emprestada do Oliveira do Hospital, o Oriental Dragon recuperou, em menos de 20 minutos, de uma desvantagem de três golos. Os oliveirenses marcaram por Régias, Diogo Martins, de penálti, e Diogo Abdul, tendo o mesmo Diogo Martins desperdiçado uma grande penalidade pelo meio. O jogo parecia resolvido, mas o Oriental Dragon encetou uma recuperação impressionante, anulando a expressiva desvantagem com os golos de Marcelo, Wilson e Martim Águas, este último através de um remate colocado.

Na Série A, o Lourosa manteve o registo vitorioso no seu estádio, ao levar de vencida o Felgueiras por 2-0. Joel Silva e Leo Ca combinaram entre si nos dois golos, com cada um deles a fazer o gosto ao pé uma vez.

Quanto ao Braga B venceu na casa do Pevidém por 1-0, com o tento solitário a ser apontado por Kodisang, bem perto do minuto 90.

O jogo entre o Caldas e o Cova da Piedade, da Série B, foi adiado para o dia 14 de novembro, devido ao surgimento de casos de covid-19 na equipa das Caldas da Rainha.