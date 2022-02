U. Leiria mais perto da fase de subida da Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Leirienses bateram o Sporting B e podem festejar apuramento caso o Real não vença em Alverca, esta jornada. Reduzido a nove elementos, o Braga B salvou um ponto frente ao Pevidém.

A U. Leiria, líder da Série B, deu mais um passo importante rumo à fase de subida da Liga 3, ao vencer por 3-1 o Sporting B. Caso o Real, que é quinto classificado, não consiga vencer em Alverca, amanhã, os leirienses selam desde logo o apuramento, com quatro jogos ainda por disputar.

Aos 4 minutos, Nuninho colocou os leirienses na frente do marcador, mas Flávio Nazinho igualou pouco depois, com um remate forte e colocado. A meio da etapa inicial, Filipe Almeida, na sequência de um canto, devolveu vantagem à U. Leiria, com o goleador Gonçalo Gregório a picar o ponto na segunda parte, fechando o resultado.

Bem mais embrulhadas estão as contas da Série A, na qual o lanterna-vermelha, Pevidém, pontuou na casa do quarto classificado, Braga B (1-1). E o desfecho poderia ter sido ainda mais surpreendente.

Os visitantes chegaram ao intervalo em vantagem numérica, por expulsão de Rodrigo Borges, e adiantaram-se no marcador a abrir o segundo tempo, marcou Jorginho, assistido por Apolo.

Aos 84 minutos, uma entrada dura de Fonseca resultou na sua expulsão, deixando o Braga B reduzido a nove jogadores. Porém, no período de compensação, um atraso temerário de André Alves originou um pontapé de canto escusado, do qual nasceu o golo do empate, apontado por David Veiga, com um belo pontapé.