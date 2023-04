U. Leiria vence com nota artística na ronda que ditou o adeus do Moncarapachense

Rui Almeida Santos Hoje às 20:48 Facebook

A União de Leiria manteve a liderança da Série 1 da fase de subida da Liga 3 após vencer na casa do Alverca por 2-1. Por seu turno, a Académica garantiu a manutenção, enquanto o Moncarapachense viu confirmada a queda ao Campeonato de Portugal.

Com dois golaços, apontados por Leandro Silva e Jair, a União de Leiria superou o Alverca (2-1), no Ribatejo, e segurou a liderança da Série 1 da fase de subida da Liga 3.

Na segunda posição está, agora, o Sporting de Braga B, que superou o Felgueiras (1-0) num jogo em que viu o adversário acertar por duas vezes nos ferros, por Welton Júnior e Nuninho. O único golo do encontro foi apontado por André Lacximicant, a meio da segunda parte.

Na fase de manutenção, a Académica garantiu a permanência na Liga 3 ao empatar a um golo com o Fontinhas, nos Açores. Os estudantes recuperaram de uma desvantagem inicial graças ao golo de Vasco Gomes, à entrada do último quarto de hora.

Para a mesma Série 4, o Caldas derrotou o Moncarapachense por 2-0, bisou Lucas Villela de grande penalidade. Os caldenses ficaram mais perto de se salvarem da descida e condenaram os algarvios ao regresso ao Campeonato de Portugal.

Em plena fuga à despromoção continua o Real, que derrotou o Oliveira do Hospital (2-1) e encurtou para apenas dois pontos a distância para a zona de salvação. Adilson bisou pelo conjunto de Massamá, com Daffé a marcar pelos conimbricenses pelo meio.

Na Série 1, o Fafe deu um passo importante rumo à manutenção na Liga 3 ao bater, em casa, o Montalegre por 4-2, num jogo com uma ponta final emocionante. Os "justiceiros" chegaram ao intervalo com vantagem de dois golos no marcador, viram os transmontanos encurtarem-na por duas vezes para a margem mínima, mas responderam sempre de forma autoritária. O momento da tarde foi assinado por Pedro Matos no lance que valeu o 3-1 aos fafenses, num chapéu perfeito a Diogo Figueiredo.

No restante encontro do grupo, Varzim e São João de Ver empataram 1-1 e mantêm-se colados no segundo posto, ambos com 10 pontos. O resultado garante vantagem aos "malapeiros", que bateram os poveiros no jogo da primeira volta por 1-0, caso as duas equipas terminem a série igualadas na pontuação.