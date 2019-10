Ucrânia-Portugal: Rúben Semedo foi o jogador preterido por Santos

Adriano Rocha Hoje às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa central Rúben Semedo foi o jogador preterido, entre os 24 selecionados, por Fernando Santos para o duelo desta noite (19.45 horas, RTP1) com a Ucrânia, em Kiev, do Grupo B de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020.

O selecionador fez regressar à lista de 23 elementos para o jogo com os ucranianos o lateral esquerdo Mário Rui, que por não estar a 100% ficou de fora do encontro com o Luxemburgo, e André Gomes, chamado à última hora para render o lesionador William Carvalho.

Deste modo, ainda não será nesta convocatória que Rúben Semedo se poderá estrear pela principal seleção portuguesa, ele que conta 14 internacionalizações, 10 nos Sub-21 e 4 nos Sub-20. O central do Olympiacos, convocado pela primeira vez por Fernando Santos, foi suplente não utilizado na vitória sobre o Luxemburgo (3-0).

Portugal garante o apuramento para a fase final do Europeu 2020 se triunfar em Kiev e a Sérvia não ganhar na deslocação à Lituânia. A Ucrânia lidera o Grupo B, com 16 pontos, à frente de Portugal, que soma 11, mas com menos um jogo do que a formação de leste. A Sérvia é terceira, com sete pontos e também menos um jogo que os ucranianos, seguida do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, com um.