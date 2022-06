Ucrânia sorri e está mais perto do Catar

JN/Agências Hoje às 22:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Os ucranianos venceram o duelo com a Escócia (3-1), das meias-finais do play-off de apuramento, e estão mais perto de marcar presença no Mundial 2022. Este foi um jogo especial para a Ucrânia, uma vez que foi a primeira partida oficial do conjunto de Leste desde a invasão da Rússia, a 24 de fevereiro de 2022.

Yarmolenko abriu o marcador, aos 33 minutos, com um belo chapéu ao guarda-redes escocês e Yaremchuk -foi titular -, no segundo tempo dilatou a vantagem.

O golo de McGregor criou alguma indefinição no resultado ao aproveitar a falha de Bushchan e reduzir para a Escócia. Contudo, no último minuto de compensação Dovbyk colocou um ponto final na partida.

Com este resultado, a Ucrânia avança para a final do play-off, frente ao País de Gales, agendada para este domingo. Quem ganhar, tem lugar no Grupo B do Mundial-2022, com Irão, Inglaterra e Estados Unidos.