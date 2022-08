Ucraniano Yaremchuk pode regressar à Bélgica

Brugge está interessado no atacante, que as águias desejam negociar. Roger Schmidt vai receber novo elemento para as alas nos próximos dias

O avançado ucraniano Roman Yaremchuk pode voltar à Bélgica, país onde as águias o contrataram ao Gent, em 2021. Agora, o Brugge é o principal interessado no atacante que o emblema da Luz deseja negociar, devido ao excesso de soluções para a posição - Gonçalo Ramos, Henrique Araújo, Musa e Rodrigo Pinho.

O campeão belga já entrou em contacto com o Benfica, que investiu cerca de 17 milhões de euros por 75% do passe. Desconhece-se, para já, os possíveis contornos da operação, embora se saiba que as águias desejavam recuperar o investimento feito. No entanto, um empréstimo com opção de compra não está à partida afastado, já que a SAD preferirá permitir que o jogador tenha a possibilidade de se valorizar do que permanecer com a forte concorrência na Luz.