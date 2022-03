Ucraniano Yarmolenko marca e chora: "É difícil pensar em futebol"

JN/Agências Hoje às 21:09 Facebook

O jogador do West Ham jogou pela primeira vez desde o início da invasão russa e protagonizou um momento emocionante frente ao Aston Villa.

Um dos capitães da seleção ucraniana, Andriy Yarmolenko, foi figura incontornável do West Ham-Aston Villa, o primeiro jogo em que participou desde que começou a invasão russa à Ucrânia e se iniciou a guerra no Leste da Europa.

Depois de ter marcado um dos golos da vitória dos "hammers" e chorado, o futebolista confessou que tem sido "muito difícil pensar em futebol".

À "Sky Sports", Yarmolenko mostrou-se bastante emocionado com a situação no seu país. "Foi muito emocionante para mim por causa da situação do meu país. É muito difícil agora pensar em futebol porque o exército russo está a matar ucranianos todos os dias", disse o avançado, de 32 anos.

Depois de marcar, Yarmolenko foi prontamente rodeados e confortado por todos os colegas de equipa, antes de ser ajoelhar com os braços apontados para o céu.

"Não estou a 100% porque nas últimas duas semanas só treinei três, quatro vezes. Desde o início da invasão, tive de descansar quatro dias porque era impossível treinar. Só pensava na minha família e no meu povo", acrescentou.