UEFA abre investigação ao Barcelona pelo Caso Negreira

Clube catalão está agora sob investigação, já que o organismo entende que possa ter havido "violação do quadro jurídico".

A UEFA abriu uma investigação ao Barcelona na sequência do "Caso Negreira" que envolve alegados pagamentos dos catalães a José Negreira, antigo dirigente da Comissão de Arbitragem da Federação Espanhola, em troca de favores.

«De acordo com o artigo 31.º, n.º 4, do Regulamento Disciplinar da UEFA, os Inspetores Disciplinares e de Ética da UEFA foram nomeados para conduzir uma investigação relativa a uma potencial violação do quadro jurídico da UEFA pelo Barcelona em ligação com o chamado "Caso Negreira"», consta no comunicado publicado pelo organismo que tutela o futebol europeu.

PUB

Todo o caso surgiu depois do Ministério Público Espanhol ter apresentado uma denúncia formal no Tribunal de Instrução número 1 de Barcelona.

De acordo com a justiça espanhola, o clube catalão «manteve um acordo verbal estritamente confidencial» com José Negreira, de forma a que este, «a troco de dinheiro, realizasse ações tendentes a favorecer o Barcelona na tomada de decisões dos árbitros» nos seus desafios.