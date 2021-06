UEFA acaba com o desempate por golos fora

JN/Agências Hoje às 15:02, atualizado às 15:36 Facebook

A UEFA vai eliminar a regra dos golos fora de casa darem vantagem em todas as competições de clubes, em masculinos, femininos e camadas jovens, já da próxima época de 2021/2022.

A regra é utilizada atualmente para determinar o vencedor de uma eliminatória a duas mãos, nos casos em que as duas equipas marcaram o mesmo número de golos no total dos dois jogos.

O desempate passará a ser feito com a realização de um prolongamento de 30 minutos (duas partes de 15), sendo que se tudo se mantiver igual então o vencedor da eliminatória será encontrado através da marcação de grandes penalidades.

O maior número de golos marcados fora será também removido para a definição da classificação nas competições por grupos quando duas equipas terminarem com os mesmos pontos. Contudo, para aumentar as variantes a aplicar aos desempates, este critério será aplicado numa alínea que abrangerá todos os jogos do grupo.

O desempate de uma eliminatória por golos marcados fora encontrava-se em vigor desde 1965.

"A regra dos golos fora fazia parte das competições da UEFA desde que foi introduzida, em 1965. A abolição da regra tinha vindo a ser debatida nos últimos anos em reuniões do Comité Executivo e em congressos. Embora não houvesse um consenso, a maioria de treinadores, clubes e adeptos defendia a abolição da regra. Aliás, o impacto da regra atualmente contraria o que levou à sua criação, pois dissuade os clubes que atuam em casa de fazerem um jogo mais ofensivo, com medo de sofrerem um golo que pode dar vantagem crucial ao adversário. E era também injusta quando existia um prolongamento, pois a equipa da casa tinha de marcar dois golos para passar se o rival fizesse um", afirmou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.