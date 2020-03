UEFA acredita que os campeonatos terminam até 30 de junho

Hoje às 17:40 Facebook

Da reunião desta terça-feira com os clubes e as federações, resultou o compromisso de todos os campeonatos europeus terminarem dentro do calendário desta época, "se a situação assim o permitir".

Para além do adiamento do Campeonato da Europa de seleções para 2021, a UEFA anunciou esta terça-feira uma série de compromissos estabelecidos com as federações, os clubes e os jogadores do futebol europeu.

Desta maneira, ficou assumida vontade de "tentar terminar as competições pendentes até 30 de junho, caso a situação assim permita". Se tal não for possível e as competições se prolongarem para além disso, é provável que "as fases preliminares dos torneios europeus sofrerão alterações".

Para tal ser possível, a UEFA comunicou que existe a possibilidade de as provas domésticas se disputarem durante a semana, reservando-se o fim de semana para os jogadores da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

Em relações às competições de seleções, ficou definido que as datas das fases finais da Liga das Nações, do Euro sub-21 e do Europeu Feminino serão alteradas.