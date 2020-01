UEFA acusada de mudar "tática" para incluir Ronaldo na equipa-tipo de 2019

Hoje às 10:45 Facebook

O jornal inglês "Daily Mail" denuncia alegada fraude na eleição do "onze" de 2019. UEFA acusada de ter alterado o esquema tático à última hora, do clássico 4-4-2 para um inaudito 4-2-4, para poder incluir na linha de avançados Cristiano Ronaldo, que era o quarto mais votado entre os atacantes.

Os resultados da votação foram divulgados na quarta-feira. Mais de dois milhões de internautas participaram na votação da UEFA para o melhor onze de 2019. Sem surpresa, o Liverpool domina o sufrágio, com Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson e Mané, vencedores da Liga dos Campeões, campeões do Mundo e bem lançados para a conquista da liga inglesa. O espanto é outro.

Segundo o Daily Mail, a UEFA modificou o esquema tático, do usual 4-4-2 para um surpreendente 4-2-4, a fim de favorecer a eleição de Cristiano Ronaldo, em detrimento do médio francês N'Golo Kanté (Chelsea), escrutinado no esquema 4-4-2.