UEFA anuncia novas medidas de segurança após problemas nas finais de 2022

JN Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A UEFA anunciou, esta sexta-feira, novas medidas de segurança para salvaguardar os adeptos nas próximas finais de clubes e seleções.

A final da Liga dos Campeões da época passada, entre Liverpool e Real Madrid, ficou marcada por problemas na entrada do recinto e, no jogo entre Roma e Feyenoord, na Conference League, houve confrontos entre os adeptos. Tendo em conta estes exemplos, e após avaliação das recomendações feitas por um painel independente e por um grupo de trabalho interno do organismo, a UEFA anunciou novas medidas de segurança para salvaguardar os adeptos nas próximas finais de clubes e seleções.

"As medidas contidas no plano de ação abrangem todos os aspetos do planeamento e da realização das finais das competições da UEFA. Dizem respeito aos procedimentos operacionais normalizados, aos requisitos dos proponentes anfitriões e aos mecanismos internos de conformidade, de modo a que estes eventos proporcionem um ambiente seguro e acolhedor para todos, garantindo que os espectadores sejam bem tratados, nomeadamente tornando os estádios mais acessíveis às crianças, aos idosos e às pessoas com deficiência", informou a UEFA.

PUB

O organismos que rege o futebol europeu aumentará, ainda, o número de agentes de segurança e de proteção nos eventos, sendo criado um grupo de controlo de situações de crise. Os bilhetes serão digitais e haverá maior controlo por imagens de videovigilância.