UEFA aplica multa de 65 milhões de euros ao PSG

O Comité de Controlo Financeiro da UEFA aplicou, esta sexta-feira, várias multas a clubes europeus, destacando-se a coima imposta aos franceses do Paris Saint-Germain, que terá de desembolsar 65 milhões de euros por causa do incumprimento dos requisitos de equilíbrio nas contas do clube.

Na monitorização financeira dos clubes inseridos nas provas continentais em 2021/22, o organismo multou também o Santa Clara, que disputou as pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa 2021/22, em 10.000 euros, devido a "pequenas violações aos requisitos de equilíbrio".

O incumprimento desses mesmos "requisitos de equilíbrio" levou o Comité de Controlo Financeiro da UEFA a chegar a acordo com oito emblemas estrangeiros infratores do regime de '"fair play" financeiro para o pagamento de um total de 172 milhões de euros (ME) em coimas.

O campeão francês Paris Saint-Germain foi condenado a pagar 65 ME, dos quais 10 ME serão liquidados na íntegra, enquanto os restantes 55 ME ficam retidos em consonância com o cumprimento por parte do clube dos objetivos definidos no acordo de liquidação.

A UEFA sancionou ainda os italianos da Roma (35 ME), do Inter de Milão (26 ME), da Juventus (23 ME) e do AC Milan (15 ME) e os turcos do Besiktas (quatro ME), para além dos franceses do Marselha e do Mónaco, ambos condenados a liquidar 2ME cada.