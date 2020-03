UEFA suspende todos os jogos da Champions e Liga Europa

Susana Silva Hoje às 10:39 Facebook

A UEFA anunciou, esta sexta-feira, a suspensão de todas as competições da UEFA, incluindo a Liga dos Campeões e Liga Europa, devido à propagação do Covid-19.

"À luz dos desenvolvimentos devidos à propagação do COVID-19 na Europa e das decisões relacionadas tomadas por diferentes governos, todos os jogos das competições de clubes da UEFA programados para a próxima semana são adiados", avança o organismo que gere o futebol europeu.

Esta medida abrange todos os jogos da segunda mão da Liga dos Campeões, marcados para os dias 17 e 18 de março, todos os jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, agendados para 19 de março, todas as partidas dos quartos-de-final Liga Jovem da UEFA, agendadas para 17 e 18 de março de 2020. Também as rondas de elite de apuramento para os europeus de Sub-19 e Sub-17 masculinos e femininos foram adiadas.

As novas datas para estes encontros serão anunciadas posteriormente.

As suspensões das partidas terão como consequência o adiamento dos sorteios dos quartos-de-final da Champions e Liga Europa, previstos para 20 de março.

Na próxima terça-feira, dia 17 de março, a UEFA marcou uma reunião por videoconferência com as 55 associações-membro para, juntamente com os conselhos da Associação Europeia de Clubes e Ligas Europeias e um representante da FIFPro, para discutir a resposta do futebol europeu ao surto. O adiamento do Euro2020 está a ser seriamente equacionado.