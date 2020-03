UEFA castiga Soares com três jogos de suspensão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:20 Facebook

O Comité de Ética, controlo e Disciplina da UEFA aplicou, esta terça-feira, um castigo pesado a Soares. Encarnados foram punidos com uma multa de dez mil euros.

O avançado brasileiro do F. C. Porto foi punido com três jogos de suspensão, depois de ter visto um cartão vermelho direto no duelo frente ao Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão, a contar para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa e que ditou o adeus da equipa azul e branca da competição.

Além do castigo ao atleta, o F. C. porto foi ainda punido com uma multa no valor de 63 mil euros por algumas irregularidades. O atraso no reinício do encontro com os alemães custou 35 mil euros aos azuis e brancos e a conduta imprópria e o acesso às bancadas bloqueado foram punidos com coimas de dez e 18 mil euros, respetivamente.

O Benfica também não escapou a castigo: A UEFA aplicou uma multa aos encarnados no valor de dez mil euros devido ao atraso no reinício de jogo com o Shakhtar Donetsk, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.