UEFA com atenção ao surto de covid-19 em Lisboa, mas sem plano B para a Champions

O jornal espanhol "Marca" avança, esta sexta-feira, que a UEFA não se mostra preocupada com o aumento de casos de coronavírus em Lisboa, cidade que vai acolher em agosto a Final 8 da Liga dos Campeões.

Em declarações ao órgão de comunicação social desportivo, a UEFA reagiu às informações sanitárias que têm vindo a público, salientando estar em contacto com as autoridades portuguesas e não ter preocupações de momento.

O organismo que gere o futebol europeu acrescenta que o plano poderá ser revisto, mas, para já, não sente necessidade de pensar num plano B.

"A UEFA está em contacto constante com a Federação Portuguesa de Futebol, assim como também está em contacto permanente com as autoridades portuguesas. Esperamos que tudo corra bem e que seja possível organizar a final em Portugal. Atualmente não há razão para ter um plano B mas estamos a avaliar a situação diariamente e, se necessário, adaptarmo-nos-emos", disse a UEFA citada pelo jornal Marca.

A final da Liga dos Campeões deveria decorrer em Istambul, mas face à recusa das entidades turcas em realizar a final à porta fechada devido à pandemia e de ainda não se terem disputado os jogos todos dos oitavos de final, a solução encontrada foi a de mudar os restantes jogos para a capital de Portugal.