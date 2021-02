UEFA comete gafe a dar os parabéns a Otamendi

JN Hoje às 17:44 Facebook

O central argentino Nicolás Otamendi celebra esta sexta-feira 33 anos e a UEFA quis assinalar a data no Twitter, mas cometeu uma gafe, que corrigiu de seguida.

Numa primeira publicação, o organismo que gere o futebol europeu escreveu a mensagem "Parabéns, @Notamendi30 !Vencedor da #UEL com o @FCPorto em 2011", com uma foto do jogador equipado com o equipamento azul e branco.

Até aqui nada mal, ao recordar o feito europeu do defesa argentino. Só que atualmente Otamendi é jogador do... Benfica.

E para não atiçar rivalidades entre adeptos dos dois clubes portugueses, a UEFA publicou a seguir um outro post, com uma foto do jogador já vestido com o emblema das águias e a frase "Parabéns, @Notamendi30 !Pilar defensivo do @SLBenfica celebra 33 anos".