UEFA confirma Euro2020 nas 12 cidades previstas e divulga calendário

A UEFA confirmou esta quarta-feira que o Euro2020 será realizado nas 12 cidades que estavam inicialmente previstas para receber o torneio antes do adiamento para 11 de junho a 11 de julho de 2021, devido à pandemia da covid-19.

Em conferência de imprensa, após reunião do Comité Executivo do organismo, o secretário-geral adjunto, Giorgio Marchetti, confirmou que, como estava planeado, o jogo inaugural será em Roma e que a final será disputada em Londres. "As 12 cidades-sedes originais estão confirmadas", disse o dirigente italiano.

Além da capital italiana e da capital inglesa, a 16.º edição do Campeonato de Europa vai ser disputada ainda em Amesterdão, Baku, Bilbau, Bucareste, Budapeste, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Munique e São Petersburgo.

Com esta confirmação da UEFA, Portugal, atual detentor do título, vai disputar os jogos do Grupo F em Budapeste, frente a França e um adversário a surgir dos play-offs, e em Munique, diante da Alemanha.

O organismo anunciou ainda que os jogos dos play-offs, inicialmente agendados para março, vão decorrer entre 8 de outubro e 12 de novembro.

Eis o calendário do Euro2020, que decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho de 2021:

Grupo A

Jornada 1

11/06: Turquia-Itália (Estádio Olímpico de Roma - 20 h

12/06: País de Gales-Suíça (Estádio Olímpico de Baku - 14 h)

Jornada 2

16/06: Turquia-País de Gales (Estádio Olímpico de Baku - 17 h)

16/06: Itália-Suíça (Estádio Olímpico de Roma - 20 h)

Jornada 3

20/06: Suíça-Turquia (Estádio Olímpico de Baku - 17 h)

20/06: Itália -País de Gales (Estádio Olímpico de Roma - 17 h)

Grupo B

Jornada 1

12/06: Dinamarca -Finlândia (Estádio Parken/Copenhaga - 17 h

12/06: Bélgica -Rússia (Estádio Krestovsky/São Petersburgo - 20 h)

Jornada 2

16/06: Finlândia-Rússia (Estádio Krestovsky/São Petersburgo - 14 h)

17/06: Dinamarca-Bélgica (Estádio Parken/Copenhaga - 17 h)

Jornada 3

21/06: Rússia-Dinamarca (Estádio Parken/Copenhaga - 20 h)

21/06: Finlândia-Bélgica (Estádio Krestovsky/São Petersburgo - 20 h)

Grupo C

Jornada 1

13/06: Holanda-Ucrânia (Johan Cruijff Arena/Amesterdão - 20 h)

13/06: Áustria-Play-off* (Arena Nacional/Bucareste - 17 h)

Jornada 2

17/06: Holanda-Áustria (Johan Cruijff Arena/Amesterdão - 20 h)

17/06: Ucrânia-Play-off* (Arena Nacional/Bucareste - 14 h)

Jornada 3

21/06: Play-off*-Holanda (Johan Cruijff Arena/Amesterdão - 17 h)

21/06: Ucrânia-Áustria (Arena Nacional/Bucareste - 17 h)

(*) vencedor do play-off D (Geórgia, Bielorrússia, Macedónia do Norte e Kosovo). Caso a Roménia vença o A, passa automaticamente para este grupo, enquanto o vencedor do D vai para o grupo F.

Grupo D

Jornada 1

13/06: Inglaterra-Croácia (Estádio de Wembley/Londres - 14 h)

13/06: Play-off**-República Checa (Hampden Park/Glasgow - 14 h)

Jornada 2

18/06: Croácia -República Checa (Hampden Park/Glasgow - 17 h)

18/06: Inglaterra-Play-off** (Estádio de Wembley/Londres - 20 h)

Jornada 3

22/06: Croácia-Play-off C** (Hampden Park/Glasgow - 20 h)

22/06: República Checa-Inglaterra (Estádio de Wembley/Londres - 20 h)

(**) Vencedor do Escócia-Israel, Noruega -Sérvia.

Grupo E

Jornada 1

14/06: Espanha-Suécia (San Mamés/Bilbau - 20 h)

14/06: Polónia-Play-off B*** (Arena de Dublin - 17 h)

Jornada 2

18/06: Suécia -Play-off B*** (Arena de Dublin - 14 h)

20/06: Espanha-Polónia (San Mamés/Bilbau - 20 h)

Jornada 3

23/06: Play-off B ***-Espanha (San Mamés/Bilbau - 17 h)

23/06: Polónia -Suécia (Arena de Dublin - 17 h)

(***) Vencedor do Bósnia e Herzegovina -Irlanda do Norte, Eslováquia -República da Irlanda.

Grupo F

Jornada 1

15/06: Play-off****-Portugal (Estádio Ferenc Puskás/Budapeste - 17 h)

15/06: França -Alemanha (Arena de Munique - 20 h)

Jornada 2

19/06: Play-off****-França (Estádio Ferenc Puskás/Budapeste - 14 h)

19/06: Portugal -Alemanha (Arena de Munique - 17 h)

Jornada 3

23/06: Portugal-França (Estádio Ferenc Puskás/Budapeste - 20 h)

23/06: Alemanha-Play-off**** (Arena de Munique - 20 h)

(****) Roménia vença o caminho A, transita para o Grupo C e o vencedor do caminho D passa para o F

Oitavos de Final

26/06: Jogo 37 - 1.º Grupo A-2.º Grupo C (Estádio de Wembley/Londres - 20 h)

26/06: Jogo 38 - 2.º Grupo A-2.º Grupo B (Johan Cruijff Arena/Amesterdão - 17 h)

27/06: Jogo 39 - 1.º Grupo B -3.º Grupo A/D/E/F (San Mamés/Bilbau - 20 h)

27/06: Jogo 40 - 1.º Grupo C -3.º Grupo D/E/F (Estádio Ferenc Puskás/Budapeste - 17 h)

28/06: Jogo 41 - 1.º Grupo F -3.º Grupo A/B/C (Arena Nacional/Bucareste - 20 h)

28/06: Jogo 42 - 2.º Grupo D -2.º Grupo E (Estádio Parken/Copenhaga - 17 h)

29/06: Jogo 43 - 1.º Grupo E -3.º Grupo A/B/C/D (Hampden Park/Glasgow - 20 h)

29/06: Jogo 44 - 1.º Grupo D -2.º Grupo F (Arena de Dublin - 17 h)

Quartos de Final

02/07: Jogo 45 - Vencedor do jogo 41-Vencedor do jogo 42 (Estádio Krestovsky/São Petersburgo - 17 h)

02/07: Jogo 46 - Vencedor do jogo 39-Vencedor do jogo 37 (Arena de Munique - 20 h)

03/07: Jogo 47 - Vencedor do jogo 40-Vencedor do jogo 38 (Estádio Olímpico de Baku - 17 h)

03/07: Jogo 48 - Vencedor do jogo 43-Vencedor do jogo 44 (Estádio Olímpico de Roma - 20 h)

Meias-Finais

06/07: Jogo 49 - Vencedor do jogo 45 -Vencedor do jogo 46 (Estádio de Wembley/Londres - 20 h)

07/07: Jogo 50 - Vencedor do jogo 48 -Vencedor do jogo 47 (Estádio de Wembley/Londres - 20 h)

Final

11/07: Vencedor do jogo 49-Vencedor do jogo 50 (Estádio de Wembley/Londres - 20 h)