UEFA confirma Lisboa como anfitriã da Champions

O organismo que tutela o futebol europeu confirmou, ao início da tarde desta quarta-feira, que a final a 8 da Liga dos Campeões se vai realizar na capital portuguesa entre 12 e 23 de agosto. Estádio do Dragão, no Porto, e Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, ainda poderão receber partidas da segunda mão dos oitavos de final.

O anúncio foi feito após reunião do Comité Executivo da UEFA, com o presidente Aleksander Ceferin a começar por agradecer aos profissionais de saúde, que "permitiram que o futebol pudesse voltar à atividade".

Coube a Giorgio Marchetti, vice-presidente, confirmar uma notícia que já tinha sido avançada.

"Antes de mais, levamos em conta todos os protocolos médicos para proteger a saúde de todos os intervenientes. Vamos analisar situação no continente por causa dos jogos à porta fechada e ouvir as autoridades locais para perceber se os adeptos podem voltar de forma gradual aos estádios", afirmou Marchetti.

"Os quartos, meias e final da Liga dos Campeões vão realizar-se em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto, mas ainda não podemos confirmar se os jogos que faltam disputar da segunda mão dos oitavos serão na capital portuguesa ou nos locais inicialmente previstos", acrescentou o vice-presidente.

Confirmado foi ainda o facto de o Estádio do Dragão não receber, este ano, a Supertaça Europeia, como estava previsto. A prova vai realizar-se em Budapeste, na Hungria, no dia 24 de setembro.

OItavos podem rumar a Norte

Apesar de ter perdido a organização da Supertaça Europeia 2020, o Estádio do Dragão ainda pode voltar a sentir as emoções das provas europeias esta temporada. A casa do F. C. Porto e o Estádio D. Afonso Henriques, do V. Guimarães, estão em "stand by" para receber os jogos da segunda mão dos oitavos de final que ainda falta disputar.

A UEFA ainda acredita que os mesmo se poderão realizar nos locais inicialmente previstos, mas a a evolução da covid-19 não o permitir, serão os recintos que acolherem a fase final da Liga das Nações 2019 a ser palco dos duelos que definirão os últimos quatro finalistas.

Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern Munique-Chelsea e Barcelona-Nápoles são as eliminatórias ainda por concluir, com os vencedores dos duelos a juntaram-se a Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain no lote de equipas apuradas para a final a 8.