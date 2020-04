UEFA confirma mérito desportivo se os campeonatos não terminarem

Hoje às 17:12 Facebook

Organismo esteve reunido esta quinta-feira e sublinha, no entanto, que as provas domésticas devem ser retomadas nem que seja num formato diferente. Caso isso não seja possível, o critério está definido.

O Comité Executivo da UEFA esteve reunido esta quinta-feira para analisar a calendarização dos campeonatos e decidiu que, caso as ligas não possam ser disputadas até ao fim, por causa da pandemia de Covid-19, o apuramento para as provas europeias terá de ser estabelecido pelo critério do mérito desportivo. Isso significa que as atuais classificações dos campeonatos é que servirão como critério para a UEFA.

No entanto, o organismo que tutela o futebol europeu admite que o cenário ideal será mesmo a conclusão das provas domésticas e até sublinha que "é preferível que as provas domésticas recomecem num formato diferente, de modo a que os clubes se possam qualificar através do mérito desportivo".

A UEFA deixou cair a possibilidade da qualificação para as provas europeias ser feita através do ranking do próprio organismo.