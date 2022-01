UEFA dá os parabéns a Mourinho pelo 59.º aniversário

Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador português faz anos esta quarta-feira e a AS Roma também já assinalou a data especial

"Hoje faz anos um treinador histórico. Feliz aniversário, José Mourinho", lê-se no Twitter oficial do organismo que tutela o futebol europeu, que recorda as conquistas do treinador português, nomeadamente a Liga dos Campeões de 2004 e 2010, ao serviço de F. C. Porto e Inter, e a Liga Europa de 2003 e 2017, no comando dos dragões e do Manchester United (a primeira quando a prova ainda era denominada Taça UEFA).

A AS Roma, clube que Mourinho treina desde o verão passado, não podia deixar passar a ocasião e publicou um vídeo com os melhores momentos do treinador nos últimos meses, acompanhado do inevitável "Feliz Aniversário, Mister".

O F. C. Porto, clube que lançou o técnico para o estrelato, em 2002, recorreu igualmente às redes sociais para assinalar o 59.º aniversário de José Mourinho, com imagens das conquistas das duas competições europeias e uma fotografia do treinador a receber o galardão Dragão de Ouro das mãos de Pinto da Costa.